ميسي: إنه لشئ مخجل أن نرى ماني في المركز الرابع

إنهال نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين لونيل ميسي بالمديح والإطراء على لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والدولي السنغالي "ساديو ماني"، في أعقاب حفل صحيفة فرانس فوتبول منذ أيام قليلة.

وكان ميسي قد حسم صراع البالون دور لعام 2019، بعد أن تفوق بفارق سبع أصوات فقط عن الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول، فيما حل ماني رابعاً أمام النجم المصري محمد صلاح وخلف ميسي وفان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو.





وكان ميسي قد أعطى صوته في إستفتاء جائزة الأفضل The Best منذ أشهر عديدة، والتي حسمها ميسي لصالحه أيضاً.





وقال ميسي لشبكة كانال بلس الفرنسية :" من المخجل رؤية ماني في المركز الرابع، هذا العام يوجد العديد من اللاعبين الكبار، وبالطبع يكون الإختيار صعباً، أعطيت صوتي لماني في جائزة الافضل، لأنه من نوعية اللاعبين المفضلة لي".





وتابع: "أكرر قولي بأن الإختيار كان صعباً، برز ماني بشدة في الموسم الماضي، كان رائعاً مع ليفربول وساهم في تحقيق دوري أبطال اوروبا، لقد إخترته لهذا السبب".





وقاد ماني فريقه ليفربول للحصول على لقب دوري الأبطال في يونيو الماضي ضد توتنهام، ما جعله ضمن المرشحين للجوائز الفردية هذا العام.





وكانت آخر ترشيحات ماني هي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والذي سيقام في مصر في يناير المقبل.





وقاد ماني فريقه يوم أمس لسحق إيفرتون في ديربي مدينة ليفربول في غياب زميله محمد صلاح، حيث فاز الريدز بخماسية مقابل هدفين، سجل منها ماني هدفاً وصنع هدفين.





ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.