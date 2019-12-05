أمين الفتوى: الوسواس الزائد يضيع على الإنسان مقصود العبادة

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، جاء فيه،: "هل الوضوء شرط في الطواف".



وأجاب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن بعض الفقهاء يرون أنه إذا طافت المرأة من غير وضوء ولم تستطع إعادة الطواف فعليها ذبح عند الحنابلة والحنفية، وفي أقوال أخرى تقول لا شيء عليها ما دمت معذورة في ذلك، فالوضوء شرط في الطواف".



وحول الوسوسة في أمور العبادة، أوضح مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشك لا ينبغي أن يملئ حياة الإنسان، لان الوسواس الزائد يضيع على الإنسان مقصود العبادة؛ فالعبادة هي حب وتقرب إلى الله ولا ينبغي النظر لها على أنها طقوس، وإنما نركز في الخشوق والتقرب لله سبحانه وتعالى.

