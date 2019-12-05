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تكريم وليد بهجت على منصة "كتبنا" بجائزة إبداع هذا الشهر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:31 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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استمراراً في تقدرير منصة كتبنا واحتفائها بكتابها ومبدعيها من أسرة مؤلفي كتبنا، تكرم هذا الشهر المؤلف والمبدع د. وليد بهجت.

 

وكتابه الجميل "كوكيتا/الإطار" وهو كتاب يأبى على محاولات التصنيف، وأول ما يلفت نظرك في الكتاب هو اسمه الغريب والمختلف "كوكيتا" ما يدفعك لتفتحه وعندما تفعل تجد أنك بصدد كتاب شبه ملحمي يحاول جمع الماضي بالحاضر فمؤلف الكتاب يدعو القارئ للذهاب معه في رحلة تاريخية مليئة بالألغاز والتشويق والغموض والتضحية والإيثار تلمسها بين شخصيات الرواية.

 

وعن الرواية قال الدكتور قاسم الصاوى، بأن الكاتب يقدم ربطاً مذهلاً وقراءةً غريبة ومثيرة لوقائع تاريخية، رحلة جميلة ما بين الماضى والحاضر، ودراما مليئة بالألغاز والأحداث السريعة المشوقة.

 

الجائزة التي يعبر عنها تمثال ذهبي يرفع نجمة كبيرة إلى السماء ترمز للضياء والإبداع والتميز الذي يقدمه المؤلفين المميزين الذين تختارهم هيئة التحرير في كتبنا، ويحمل اسم الكاتب أو الكاتبة كتقدير رمزي يعبر عن امتنانا ومحبتنا واحترامنا لإبداع الشباب، الذي وجدت كتبنا في الأصل لتقديمه وتمكينه وإبرازه ودعمه.

تكريم وليد بهجت على منصة "كتبنا" بجائزة إبداع هذا الشهر
تكريم وليد بهجت على منصة "كتبنا" بجائزة إبداع هذا الشهر
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