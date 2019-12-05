معسكر مغلق لبيلا في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأوليمبي

توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا إلى الإسكندرية، منذ قليل للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعداداته للمباراة المرتقبة مع فريق الأوليمبي، في الثانية والنصف من عصر الجمعة، بختام الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.



ويدخل بيلا المباراة المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الأوليمبي، المركز التاسع برصيد 4 نقاط.



وسبق للأوليمبي، خوض 6 مباريات، حقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل مثلها، وتلقى 4 هزائم، وأحرز الفريق هدفين وسكن مرماه، 5 أهداف.



كما لعب بيلا 6 مباريات، حقق خلالهم 3 تعادلات، وتلقى 3 هزائم،، وسجل الفريق هدفين وسكن مرماه 5 أهداف.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- غزل المحلة 14 نقطة

2- دمنهور 14 نقطة

3- فاركو 12 نقطة

4- الرجاء 12 نقطة

5- دكرنس 11 نقطة

6- أبو قير 9 نقاط

7- بلدية المحلة 9 نقاط

8- المنصورة 7 نقاط

9- الأوليمبي 4 نقاط

10- الحمام 4 نقاط

11- بيلا 3 نقاط

12- المالية 3 نقاط