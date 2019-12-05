Advertisements
Advertisements
Advertisements

معسكر مغلق لبيلا في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأوليمبي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا إلى الإسكندرية، منذ قليل للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعداداته للمباراة المرتقبة مع فريق الأوليمبي، في الثانية والنصف من عصر الجمعة، بختام الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

ويدخل بيلا المباراة المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الأوليمبي، المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

وسبق للأوليمبي، خوض 6 مباريات، حقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل مثلها، وتلقى 4 هزائم، وأحرز الفريق هدفين وسكن مرماه، 5 أهداف.

كما لعب بيلا 6 مباريات، حقق خلالهم 3 تعادلات، وتلقى 3 هزائم،، وسجل الفريق هدفين وسكن مرماه 5 أهداف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- غزل المحلة 14 نقطة
2- دمنهور 14 نقطة
3- فاركو 12 نقطة
4- الرجاء 12 نقطة
5- دكرنس 11 نقطة
6- أبو قير 9 نقاط
7- بلدية المحلة 9 نقاط
8- المنصورة 7 نقاط
9- الأوليمبي 4 نقاط
10- الحمام 4 نقاط
11- بيلا 3 نقاط
12- المالية 3 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

الكاف يؤكد إقامة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي على ملعب الأهلي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 11 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 17 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 21 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

ميسي: إنه لشئ مخجل أن نرى ماني في المركز الرابع

منذ 43 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status