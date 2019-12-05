حقيقة وجود كنيسة تمارس عبادة الشيطان بالقدس

دعا المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، نداء عاجلا إلى كافة رؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس وإلى كافة رؤساء الكنائس المسيحية في مدينة الناصرة بشكل خاص لوقف حد للنشاطات المشبوهة والخطيرة التي تقوم بها فئة ضالة أنشأت وفتحت مكانا في الناصرة العليا تطلق عليه تسمية كنيسة ولكنه في الواقع مكان للعبادة الشيطانية والسحر والشعوذة.



وشدد " حنا " على أن هذه الظاهرة الخطيرة الموجودة في مدينة الناصرة إنما تشكل تهديدا وجوديا لقيمنا المسيحية ولأيماننا المسيحي القويم الذي يسعى هؤلاء المتجددون للنيل من روحانية وقيم إيماننا وحضور كنيستنا في مجتمعنا.



وطالب رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الجهات المختصة بإغلاق هذا المكان الخطير الذي تمارس فيه أبشع صور السحر والشعوذة وغيرها من الممارسات الشاذة اللإنسانية واللاحضارية تحت مسميات نرفضها جملة وتفصيلا، ولا يحق لهؤلاء المشعوذين ومن يقودهم ويمولهم أن يطلقوا اسم " كنيسة " على هذا المكان الذي يجتمعون فيه لأن الكنيسة هي مكان عبادة وصلاة ورحمة ومحبة وليست مكانا للسحر والشعوذة وممارسة ابشع الانحرافات الخلقية والانسانية، ولكن هنالك مسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعا بضرورة توعية شبابنا وشاباتنا من هذه الظاهرة الكارثية حيث ان البعض تورطوا وهم يذهبون إلى هذا المكان المشبوه وقد تم ايقاعهم وتوريطهم بممارسات شعوذة وسحر كما وغيرها من الممارسات التي يندى لها الجبين.



وتابع "حنا": ونقول لشباب الناصرة ومحيطها لا تذهبوا إلى هذا المكان حتى وأن كان هذا من باب حب الاستطلاع لأن كل من يذهب ألى هناك يتورط مع هذه الفئة الضالة والتي يبدو انها مدعومة من جهات معادية للمسيحية وهدفها تشويه صورة الايمان المسيحي في مجتمعنا،انها مجموعة مدعومة من قبل الصهيونية الغاشمة والماسونية الشريرة، ووأن ظاهرة الشعوذة والسحر والممارسات الشاذة لا علاقة لها بقيمنا الايمانية ولا علاقة لها بالانجيل المقدس والمسيحية براء من هؤلاء المشعوذين.



كما دعا " حنا " رؤساء الكنائس المسيحية في الناصرة إلى اجتماع عاجل لتدارس تداعيات هذه الظاهرة الخطيرة وأتخاذ القرارات المطلوبة والمبادرات اللازمة ليس فقط من اجل اغلاق هذا المكان الموبوء فقط بل من اجل توعية شبابنا وابناءنا لقيم ايمانهم القويم لكي لا ينحرفوا وراء هؤلاء الذين يمارسون الدجل والسحر والشعوذة وقد نشر عنهم مؤخرا الشيء الكثير في بعض وسائل الاعلام كما نشرت بعض من ممارساتهم والتي تقشعر لها الابدان، أختتم " حنا ": أما اولئك الذين انحرفوا وتورطوا معهم فنقول لهم بأن ابواب التوبة مفتوحة امامهم.