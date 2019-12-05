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موسيقى الجاز بين مصر وسويسرا في الأوبرا.. الأحد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:30 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع مؤسسة بروهيلفيسيا السويسرية حفلاً للفريق المصرى السويسرى "على فكرة" لموسيقى الجاز والذى نتج عن مشروع يحمل نفس الاسم أسسته عازفة الاكورديون باتريسيا دراجر، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 8 ديسمبر على المسرح الصغير.

 

يتضمن البرنامج مزيج فنى يجمع طابع الموسيقى السويسرية بالشرقية يؤديها فنانو المشروع العازفين باتريسيا دراجر ( اكورديون ) ، عمرو درويش ( كمان ) ، البين برون ( ساكسفون – اكورديون ) ، يامن عبد الله ( قانون ) ، اندريا بوزاس ( دبل بيز ) ، صامويل بوار ( ايقاع ).

 

يشار أن مشروع على فكرة لموسيقى الجاز ( مصر – سويسرا ) ياتى كاحد فعاليات التواصل بين الموسيقيين فى البلدين ويهدف الى خلق لون ابداعى جديد يعتمد على دمج عناصر فنية متنوعة ، قدم الفريق عدد من العروض الناجحة فى سويسرا وتمت دعوته للمشاركة فى مهرجان ويليساو لموسيقى الجاز ونال إعجاب الجمهور والنقاد.

 

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