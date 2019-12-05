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"ظريف": على الدول الأوروبية ممارسة السيادة بدلا من الرضوخ للبلطجة الأمريكية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:25 م
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
مـحــمد حســــــــــين
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حث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني على "ممارسة السيادة بدلاً من الرضوخ للبلطجة الأمريكية".

وفي تغريدة اليوم الخميس، على موقع "تويتر"، أشار "ظريف" إلى رسالة الموقعين الأخيرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتي قال إنها تشير إلى "زيف يائس للتغطية على عدم كفاءتهم البائسة في الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم تجاه الاتفاق النووي الإيراني"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

يأتي هذا البيان، بعد أن أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي يوم الثلاثاء أن طهران لا تسعى للتخلي عن الصفقة الإيرانية، والمعروفة أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي حديثه خلال اجتماع مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أضاف "عراقجي"، أن طهران مستعدة للعودة إلى الالتزام بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، شريطة رفع نظام العقوبات ضد إيران.

وجاءت هذه التصريحات، في أعقاب تغريدة "ظريف" في سبتمبر، أنه "من الواضح" منذ مايو 2018 أن الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى أنه لن تكون هناك صفقة جديدة قبل "الامتثال للاتفاقية الحالية".

منذ شهر مايو، تتوقف إيران عن الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة المشتركة كل 60 يومًا ردًا على انسحاب واشنطن من جانب واحد وضغط تجديد العقوبات.

في حين يزعم الموقعون الأوروبيون، أنهم ما زالوا ملتزمين بالصفقة، وتقول طهران، إنه عقب خروج الولايات المتحدة، فشل الموقعون الأوروبيون في ضمان مصالح إيران بموجب الاتفاقية.

وفي سياق منفصل، نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن طهران لم تغلق نافذة المحادثات مع الولايات المتحدة، لكنه كرر شرط حكومته الثابت بأن ترفع إدارة ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل أي مفاوضات.

تم نشر بيان روحاني على موقع الرئاسة الإيرانية على الإنترنت يوم الأربعاء 4 ديسمبر. ونقلت عنه قوله إنه لا يوجد حاجز من الجانب الإيراني للقاء رؤساء الدول 5 + 1.

هذه إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة

يقول روحاني إنه "عندما ترفع الولايات المتحدة العقوبات غير العادلة، يمكن لرؤساء دول 5 +1 أن يجتمعوا على الفور وليس لدينا مشكلة" مع ذلك.

وأضاف إن إيران ليس لديها خيار آخر سوى تحدي أولئك الذين فرضوا عقوبات على طهران، "لكننا لم نغلق نافذة المحادثات".
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محمد جواد ظريف ظريف ايران اوروبا العقوبات المفروضة على إيران الدول الاوروبية

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