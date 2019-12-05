«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش العراق beIN SPORT

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الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:17 م
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بوابة الفجر
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تتوجه أنظار عشاق الكرة العربية والخليجية، مساء اليوم الخميس، صوب استاد الجنوب المونديالي، في العاصمة القطرية الدوحة، من أحل متابعة مباراة الدور قبل النهائي المرتقبة بين العملاقين المنتخب القطري ونظيره المنتخب السعودي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24».
 
وأنهى المنتخب السعودي دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما حل منتخب قطر في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف منتخب العراق القوي صاحب الصدارة بسبع نقاط.
 
ويقود المنتخب القطري، المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز الذي حقق مع العنابي إنجازات مميزة منذ تولى تدريبه، بينما يشرف على تدريب المنتخب السعودي الثعلب الفرنسي هيرفي رينارد.
 

موعد مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي
تقام مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي، في تمام الساعة 19:00بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة و17:00 بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي
تذاع مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي، على قناتي beIN Sports HD وAlkass one HD
ملعب مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي

تقام مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي، على أرضية استاد الجنوب المونديالي.

معلقو مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي
يعلق على مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج العربي، المعلق عصام الشوالي.
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