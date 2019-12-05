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خلال شهر.. "المصنفات" تضبط 3 قنوات فضائية بدون تراخيص

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال شهر نوفمبر 2019، عدة حملات في مجال مكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر 2019 عن ضبط العديد من القضايا في مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية،

وفي مجال مكافحة جرائم المصنفات عن ضبط ( 3 ) قنوات فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بدون ترخيص، ضبط ( 2) شركة إنتاج فني وإعلاني بدون ترخيص وتستخدام برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة، ضبط شبكة لإعادة بث القنوات المشفرة وغير المشفرة عبر شبكات سلكية ولاسلكية باستخدام أجهزة فك الشفرة، ضبط (2) قضية لمحلات تقوم بأعمال القرصنة لمحتوى القنوات الفضائية المشفرة وحقوق تكنولوجيا التشفير وفك شفراتها، ضبط شركة لإستخدام برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة، ضبط (1031) قضية عرض عام بالمقاهى بدون ترخيص، ضبط (321) قضية فى مجال جرائم البرمجيات.

وفي مجال مكافحة جرائم المطبوعات تم ضبط (14) قضية مطبوعات أدبية وثقافية، ضبط (42) قضية مطبوعات تعليمية، ضبط، (14) قضية مطبوعات متنوعة، ضبط (241) منشأة تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار توجيه الحملات.

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