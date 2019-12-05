قراصنة يخطفون 19 من طاقم ناقلة نفط يونانية قبالة نيجيريا

اختطف قراصنة، 19 من أفراد طاقم ناقلة نفط خام يونانية قبالة سواحل نيجيريا، وقال مسؤول من الشركة المشغلة للناقلة، اليوم الخميس، إن قراصنة اختطفوا 19 من أفراد الطاقم وهذا علامة أخرى على تفاقم القرصنة في المنطقة.





وقال مسؤول الشركة، إن السفينة المحملة "نيف كونستيليشن" بخام النفط تعرضت للهجوم على بعد 77 ميلاً بحريًا قبالة جزيرة بوني، في وقت متأخر من يوم 3 ديسمبر وتم احتجاز الطاقم - 18 هنديًا وتركي واحد، كما أوردت وكالة "رويترز".





وكما ورد، أضاف المسؤول، أنه لا يزال هناك سبعة من أفراد الطاقم على متن السفينة، وأنه لم يتم تدمير السفينة ولا الشحنة.





وقد حذرت صناعة الشحن البحري، في الأشهر الأخيرة، من المخاطر المتزايدة التي يواجهها البحارة الذين يبحرون عبر منطقة خليج غينيا، خاصة حول نيجيريا، مع التركيز بشكل أكبر على عمليات الاختطاف التي تقوم بها عصابات القراصنة.





قالت هيئة الرقابة البحرية الدولية، في شهر أكتوبر، إن خليج غينيا يمثل أكثر من أربعة أخماس عمليات اختطاف الطاقم على مستوى العالم.





وكان يقول مسؤولو الأمن البحري خلال العام الماضي، إن هناك تحولًا متزايدًا من قبل عصابات القراصنة في خليج غينيا وخاصة نيجيريا نحو اختطاف الطواقم بدلاً من سرقة البضائع، بهدف استخراج فدية من مالكي السفن لطواقمهم المحتجزة والعنف.





يتم تشغيل ناقلة النفط العملاقة التي ترفع راية هونج كونج، والتي يمكنها حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، بواسطة شركة الملاحة اليونانية Navios Tankers Management.





وذكر المسؤول في شركة Navios: "أننا نفعل كل ما هو ضروري للتأكد من أن أفراد الطاقم البالغ عددهم 19 سيعودون بأمان"، مضيفًا، أنه تم إبلاغ عائلاتهم.





وقال مصدر بالحكومة الهندية، إن مهمتها في نيجيريا تناولت مسألة عمليات الاختطاف مع الحكومة النيجيرية وأجهزة الأمن.





كما قال مصدر في الشركة، إن الناقلة - المُختطف طاقمها - كانت تحمل الخام لشركة تكرير هندوستان بتروليوم الهندية.



