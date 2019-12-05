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"الإسكان" تكشف سبب استبعاد بعض المواطنين من وحدات محدودي الدخل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:18 م
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المهندس عمرو خطاب
المهندس عمرو خطاب
رقية جمال
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كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن شروط وأوراق الحصول على شقق وزارة الإسكان لمحدودي الدخل.

وأوضح "خطاب"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الخميس، أنه في حالة استبعد أحد المواطنين من الحصول على وحدات الاسكان الاجتماعي، يتم فحص الحالات ويتبين في بعض الأوقات أن المواطن تقدم بأوراق غير مكتملة، موضحًا أنه يشترط لانطباق الشروط أن يقدم المواطن كراسة الشروط والاستمارة وصورة الرقم القومي للزوجة والأسرة وشهادة الدخل، ثم يدخل في مرحلة الاستعلام للتأكد من المعلومات التي تقدم بها، بعد انطباق الشروط عليه ينتقل من مرحلة منطبق لمرحلة مستحق ويتم التواصل معه عن طريق الجهات الممولة للتعاقد واستكمال أوراقه.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المواطن يمر بعدة مراحل للحصول على وحدة الإسكان الاجتماعي؛ للتحقق من وصول الدعم لمستحقيه.
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