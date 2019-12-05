المغرب تكرم الكاتب عبدالله المريخي عن كتابه "مو صلاح"

أعلن معرض الدار البيضاء الدولي للنشر والكتاب، تكريم الكاتب عبد الله المريخي، خلال دورته الـ26 والمقرر انطلاقها في الفترة ما بين 06 و16 فبراير 2020، بفضاء مكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء، زنقة تزنيت، قبالة مسجد الحسن الثاني.

وكشفت إدارة المعرض بأنه سيتم تكريم 26 كاتبا من شتى الدول العربية منهم الكاتب عبد الله المريخي عن كتابه "الفرعون المصري - مو صلاح" الذي يتضمن الحديث عن مشوار النجم المصري محمد صلاح من نقطة الصفر إلى حديث العالم عنه مرورًا بتجربته مع أكبر الأندية الرياضية وصولا إلى تجربته الحالية مع نادي ليفربول الأنجليزي، ويتضمن الفصل الثاني من الكتاب أبرز المقالات التي نشرت عنه فى الصحف العالمية ووصوله إلى منصات التتويج لكونه من أفضل اللاعبين في العالم أجمع.

ويرصد عبدالله المريخي، في الفصل الثالث من "الفرعون المصري" تجربة محمد صلاح في الوصول للعالمية وضرورة اتخاذه قدوة للشباب العربي في تحقيق النجاح واختيار الطرق الصحيحة للوصول للهدف المطلوب.

ومن المقرر أن ينظم الكاتب عبدالله المريخي حفل توقيع للكتاب بمعرض الكتاب الدولي بمصر فبراير 2020.