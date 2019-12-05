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البطل الأوليمبي أحمد زاهر في جلسة تصوير بتوقيع يسرا فوزي (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:13 م
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أحمد زاهر
أحمد زاهر
الفجر الفني
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خضع البطل الأوليمبي احمد زاهر برياضة الرماية، لجلسة تصوير بتوقيع المصورة يسرا فوزي، ترويجا لمشاركته بأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

 

 وسبق وحصل أحمد زاهر على الميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة العالم للرماية التي كانت مقامة في دولة المكسيك شهر أبريل الماضي وهي الكوتة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

 

وسبق أيضاً ومثل مصر في أوليمبياد لندن الأخيرةو يخضع أحمد لخطة تدريبية ستبدأ يناير المقبل منها سيشارك في ٣ كؤوس عالم استعداد إلى الاولمبياد.

 

يذكر أن مصر تنافس كل من إيطاليا وكرواتيا و أستراليا وسلوفاكيا والتشيك في المسابقة.

البطل الأوليمبي أحمد زاهر في جلسة تصوير بتوقيع يسرا فوزي (صور)
البطل الأوليمبي أحمد زاهر في جلسة تصوير بتوقيع يسرا فوزي (صور)
البطل الأوليمبي أحمد زاهر في جلسة تصوير بتوقيع يسرا فوزي (صور)
البطل الأوليمبي أحمد زاهر في جلسة تصوير بتوقيع يسرا فوزي (صور)
البطل الأوليمبي أحمد زاهر في جلسة تصوير بتوقيع يسرا فوزي (صور)
البطل الأوليمبي أحمد زاهر في جلسة تصوير بتوقيع يسرا فوزي (صور)
البطل الأوليمبي أحمد زاهر في جلسة تصوير بتوقيع يسرا فوزي (صور)
البطل الأوليمبي أحمد زاهر في جلسة تصوير بتوقيع يسرا فوزي (صور)
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