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للحد من الحوادث.. إنشاء وتركيب أسوار ولافتات إرشادية لمنحنيات الطرق بالمنيا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:14 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، عن تنفيذ أسوار ولافتات إرشادية على الطرق والمنحنيات الخطيرة بقرية بني حسن الشروق ـ طريق المرسى من الجهة الغربية، وذلك بهدف توعية وإرشاد المواطنين وقائدي المركبات من قاطني القرية بخطورة تلك المنحنيات ضمانًا لأمنهم وسلامتهم والحد من وقوع الحوادث.

من جانب آخر، نظمت الوحدة المحلية بالقرية حملة نظافة مكبرة حيث تم رفع كافة المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي الغربي باستخدام معدات الوحدة المحلية وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث.
للحد من الحوادث.. إنشاء وتركيب أسوار ولافتات إرشادية لمنحنيات الطرق بالمنيا
للحد من الحوادث.. إنشاء وتركيب أسوار ولافتات إرشادية لمنحنيات الطرق بالمنيا
للحد من الحوادث.. إنشاء وتركيب أسوار ولافتات إرشادية لمنحنيات الطرق بالمنيا
للحد من الحوادث.. إنشاء وتركيب أسوار ولافتات إرشادية لمنحنيات الطرق بالمنيا
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