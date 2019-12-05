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"الشباب والرياضة" بالمنيا: فتح 122 فصلا لمحو الأمية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:11 م
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المنيا
المنيا
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، عن فتح 122 فصلًا لمحو الأمية داخل مراكز الشباب خلال شهر نوفمبر الماضى، تمهيدًا لدخول الدورات الامتحانية بمراكز "بنى مزار، مطاى، ملوى وديرمواس وسمالوط"؛ وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون) ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.

وقال مندى عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن الفصول ستخدم 5 مراكز من محافظة المنيا، وقد اختلفت أعدادها تبعا ً للكثافة السكانية، حيث تم فتح 38 فصل بمركز بنى مزار و5 فصول بمركز مطاى و39 بملوى و31 بديرمواس و9 فصول بسمالوط.
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