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رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين أشرف زكي رئيسًا لأكاديمية الفنون

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:09 م
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أشرف زكي
أشرف زكي
أحمد رمضان متولي
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بناء على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعين الدكتور أشرف زكي رئيسا لأكاديمية الفنون ، وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قد أصدرت قرارا منذ عام بندبه من المعهد العالي للفنون المسرحية إلى رئاسة أكاديمية الفنون.

 

يشار أن الدكتور أشرف زكي حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة قسم إدارة الأعمال ، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير عام امتياز ، حصل على درجة الماجستير برسالة عنوانها "دور المخرج في تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري"، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الإخراج المسرحي  أكاديمية الفنون "مرتبة الشرف الأولى" عام 2002م في رسالة بعنوان "الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص المستوحاة من التراث"، عمل أستاذا مساعدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية  وشغل منصب رئيس البيت الفني للمسرح، وهو نقيب لنقابة المهن التمثيلية، كما كان رئيسا لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ورئيسا لاتحاد الفنانين العرب، بالإضافة إلى بعض المناصب الأخرى، منها أمانة صندوق الاتحاد العام للنقابات الفنية، عضوية مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية مجلس إدارة دار الأوبرا، ورئاسة الهيئة العربية للمسرح ، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2001 م، بالإضافة إلى جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2009م.

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