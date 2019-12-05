هل يجوز عمل صدقة جارية لأبي المتوفي من مال زوجي؟ الإفتاء تُجيب

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، جاء فيه،: هل يجوز عمل صدقة جارية لأبي المتوفى من مال زوجي.



وأجاب الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إنه لا يجوز عمل صدقة جارية للأب المتوفي من مال الزوج دون علمه".



وتابع مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز لها إخراج صدقة لوالدها المتوفي من مال زوجها حال وهبها إياه وملكه لها، فطالما ملكت هذا المال تصنع فيه ما تصنعه بالمال الذي اكتسبته من عملها وليس هناك مشكلة في ذلك.

