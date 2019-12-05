Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يجوز عمل صدقة جارية لأبي المتوفي من مال زوجي؟ الإفتاء تُجيب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:07 م
Advertisements
الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني
رقية جمال
Advertisements
ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، جاء فيه،: هل يجوز عمل صدقة جارية لأبي المتوفى من مال زوجي.

وأجاب الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إنه لا يجوز عمل صدقة جارية للأب المتوفي من مال الزوج دون علمه".

وتابع مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز لها إخراج صدقة لوالدها المتوفي من مال زوجها حال وهبها إياه وملكه لها، فطالما ملكت هذا المال تصنع فيه ما تصنعه بالمال الذي اكتسبته من عملها وليس هناك مشكلة في ذلك.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 16 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ حوالي 5 ساعات

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضي منصور ينشر لأول مرة عقد النقاز.. ويؤكد "لاعب خائن" | فيديو وصور

منذ أقل من ساعتين

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 16 ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

12:14 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status