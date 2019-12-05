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غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات.. إغلاق 31 منشأة طبية ببني سويف

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:06 م
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محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، التقرير نصف الشهري لمجهودات قطاع الصحة، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة، التي تضمنت المرور على 80 منشأة طبية خاصة، وإغلاق 31 منشأة، منها مخالفة للاشتراطات والمعايير، وقامت إدارة الصيدلة بالمرور على 40 صيدلة عامة، و5 مستشفيات حكومية و10 وحدات صحية، والتفتيش المفاجئ على 5 مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت المحافظة، في بيان أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، شدّد على أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدًا أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.

وفي مجالات الطب العلاجى والصيدلية، تم المرور على بعض المستشفيات المركزية والنوعية "ببا، الرمد، ناصر، وإهناسيا، والفشن، والصدر، وسمسطا، والواسطى" لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لـ48 حالة عن طريق الخط الساخن رقم 137، وتحويل 76 حالة عناية مركزة من مستشفى مغاغة العام إلى مستشفيات محافظة بني سويف، بالإضافة إلى المرور على أقسام الطوارئ داخل المستشفيات للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها.

وجاء ذلك خلال استعراض المحافظ للتقرير النصف شهري الذي عرضه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، بشأن مجهودات قطاع الصحة، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذ جهود نوعية لتطوير مستوى الخدمة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وكذا جهود مديرية الصحة في مجال الرقابة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة المواطنين.
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