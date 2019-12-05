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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:58 م
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البنك المركزي
البنك المركزي
محمد عصام
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كشف البنك المركزي أنه بصدد طرح عطاء لأذون الخزانة بقيمة مليار دولار؛ لتمويل عجز الموازنة، وتوفير احتياجات البلاد من العملة الصعبة.

 

وأوضح البنك المركزي، أن موعد بدأ تلقي الطلبات العطاء في التاسع من ديسمبر الجاري، على أن يتم تسويتها في اليوم التالي مباشرة مشيرا إلى أن أجل استحقاق تلك الأذون في ديسمبر 2020.

فوائد الطرح الأخير

وكان أخر عطاء  أذون خزانة دولاري للبنك المركزي في 18 نوفمبر الماضي، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل عام، حيث تم تغطيتة وتراوح معدل الفائدة علية بين 3.55% إلى 3.6%.

 ويهدف البنك المركزي من العطاءات الدولارية توفير الدولار في البنوك لسد طلبات المستوردون من العملة الصعبة.

وشهدت اسعار الدولار أمام الجنيه استقرار بداية من نوفمبر حول مستويات 16.05 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، بعدما تراجعت العملة الخضراء بقوة منذ بداية العام وحتى أكتوبر أمام الجنيه بنسبة بلغت 10%.

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