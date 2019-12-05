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مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:57 م
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بوابة الفجر
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kora star يواجه في الرابعة والنصف مساء اليوم بملعب "عبد الله بن خليفة"، منتخب العراق مع البحرين في مواجهة هي الثانية التي تجمع بين المنتخبين خلال 3 أسابيع، في إطار منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة حالياً في قطر، والتي تستمر فعالياتها حتى الثامن من ديسمبر الجاري.

kora live التقى منتخب العراق مع البحرين يوم 19 نوفمبر الماضي بالعاصمة الاردنية "عمان"، في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وكأس أسيا 2023، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

KORA GOAL كما تعد هذه المواجهة الرابعة التي تجمع بين منتخبي العراق والبحرين خلال عام، حيث فازت البحرين ببطولة اتحاد غرب اسيا لكرة القدم يوم 14 أغسطس الماضي بعد الفوز على العراق في المباراة النهائية بهدف دون مقابل، قبل أن يلتقيا مجددً في الخامس من سبتمبر الماضي بالعاصمة البحرينية "المنامة" في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وكأس أسيا 2023، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1\1.

حجز منتخب العراق مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الخليج بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 7 نقاط، فيما حل منتخب البحرين ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

yalla shoot kora live يسعى منتخب العراق لتحقيق الفوز من أجل الوصول إلى المباراة النهائية ومواصلة المشوار نحو تحقيق حلم الحصول على بطولة كأس الخليج للمرة الاولى منذ عام 1988 والمرة الرابعة في تاريخه، بينما يتطلع منتخب البحرين لمواصلة صحوته والوصول إلى نهائي المسابقة للحفاظ على حلم التتويج باللقب للمرة الاولى في تاريخه.

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