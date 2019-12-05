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مجدي أبو عميرة: الدراما الاجتماعية تعكس واقع الأسرة المصرية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:59 م
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مجدي أبو عميرة
مجدي أبو عميرة
رقية جمال
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أعرب المخرج مجدي أبو عميرة، عن سعادته لعودة التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجلس إدارتها تامر مرسي، موضحًا أنه سبق وأن قام بإخراج أعمال درامية شديدة التميز مع الشركة مثل مسلسلات قلب ميت وبرة الدنيا والصفعة.

وأوضح "أبو عميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه أخرج كافة أنواع الدراما الصعيدية والتراثية والمخابراتية والاجتماعية، لكنه يجد نفسه في الدراما الاجتماعية أكثر لخبرته في هذا المجال الذي برع فيها من خلال العديد من الأعمال الدرامية.

وتابع المخرج التلفزيوني، أن الدراما الاجتماعية تعكس واقع الأسرة المصرية، وهو ما سنقدمه مع الشركة المتحدة، مشيرًا إلى أنه يحضر الآن لعمل درامي "قوت القلوب"، وهو مسلسل اجتماعي بطولة الفنانة ماجدة زكي، ويمثل عودة لها بعد غياب 3 سنوات، بصحبة مجموعة من النجوم الشباب مثل سهر الصايغ ومحمد أنور وديانا هشام، مع الفنان القدير خالد زكي.
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