البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)

نظمت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، احتفالا باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



وشمل الاحتفال عددًا من العروض الفنية والاستعراضية والذي أقيم بمتحف الرمال جنوب مدينة الغردقة، بحضور اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، ومحمد إبراهيم مدير الإدارة التعليمية بالغردقة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وأعلن الاحتفاء باليوم العالمى لذوي القدرات الخاصة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة 347. ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.



وبناء على عقود كثيرة من عمل الأمم المتحدة في مجال العوق، دفعت اتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت في عام 2006 قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيره من إطر الأعمال الدولية، من مثل إطار عمل سنداي لخفض مخاطر الكوارث، وميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنسااني، والخطة الحضرية الجديدة، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية.

