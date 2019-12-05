عطل مفاجئ بالخط الرئيسي.. قطع المياه عن 13 منطقة بشبين القناطر 

شهدت مدينة شبين القناطر، عطل مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي لمحطة الصرف الرئيسية رقم 4 بشبين قطر 500 مم زهرمرن، مما سيؤدي إلى إيقاف محطة الرفع رقم 4 ومحطة الرفع رقم1 الفرعية بشبين.



وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أنه سيتم ضعف المياه عن بعض المناطق بمدينة شبين وهي "منطقة الجبسة، المحكمة، الطبالين، وسط البلد، الصوالحة، العلامية، المربع السكاني الجديد، عزبة اليمن، والبيومية، قرية منية شبين".



وأكد أنه جارٍ الإصلاح، وسيتم توفير سيارات المياه النظيفة لتغطية المناطق ضعيفة المياه.

