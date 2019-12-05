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هشم رأسها وقطع كف يدها.. تفاصيل صادمة في واقعة ذبح شاب لوالدته بالدقهلية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:58 م
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جثة
جثة
محمد كشك
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عثر شاب على جثة والدته مذبوخة داخل شقتها، على يد سقيقه المريض نفسيا، بقرية كوم النور، بميت غمر بمحافظة الدقهلية. 

وأكد مصدر أمني، أن مرتكب جريمة ذبح السيدة، نجلها محمد، ٢٨ سنة، مريض نفسي، علي إثر مشادة كلامية وقعت بينهما قبل الواقعة بدقائق، فانهال عليها بالضرب مستخدمًا "أجنة" وسكين، وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها متمثلة في تهشيم رأسها وقطع كف يدها.

وتبين من التحريات أن زوجة شقيق المتهم، سمعت صراخ الأم، فأخبرت زوجها، وما أن فتح باب الشقة عثر على والدته ملقاة على الأرض وغارقة في دمائها.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد أهالي قرية كوم النور، بالعثور على والدته مقتولة داخل منزلها.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن مصرغ نادية محمد فهمي 55 سنة - مدرسة علوم، وتم العثور عليها مذبوحة من الرقبة ومهشمة الرأس ومقطوع كف يدها اليمنى.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وألقي القبض علي المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة
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