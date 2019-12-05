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شركة تدفع 130 ألف دولار مقابل حصولها على حقوق استخدام وجهك (اعرف تفاصيل)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:42 م
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بوابة الفجر
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أعلنت شركة جيوميك البريطانية عن تعاون محتمل مع شركة روبوتات تعمل على مشروع يسعى لتبرع الرجال والنساء بوجوههم للروبوتات، مقابل حصولهم على 130،000 دولار.

وتقول الشركة إنهم يعرضون مبلغ 130،000 دولار لحقوق استخدام وجهك، ويمكن لأي شخص يرغب في المشاركة الاتصال بعنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

وعلى الرغم من أن الشركة التي توصلت إلى الفكرة لا ترغب في الكشف عن اسمها حتى الآن، إلا أنها أعلنت أن المزيد من المعلومات ستتاح قريبًا للجمهور، وفقًا لتقرير Bright Side.

وفقًا لموظفي Geomiq، ظل هذا المشروع يعمل لمدة خمس سنوات وحصل على دعم مالي كبير من المستثمرين، وفقًا لتقارير Klix.ba، يضيفون أيضًا أن فريقًا خاصًا سيختار الأشخاص الذين سيتم اختيارهم في القائمة المختصرة للمشروع ثم يتصل بهم ويشرح لهم بالضبط ما هو موضوع المشروع.

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الكلمات المفتاحية

شركة جيوميك البريطانية حقوق استخدام وجهك التبرع للروبوتات

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