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خلال شهر.. شرطة ميناء القاهرة تضبط 85 قضية تزوير

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:57 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة، والعمل على كشف أية محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب في جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي خلال شهر نوفمبر الماضي عن ضبط (85) حالة تزوير (للسفر أو الدخول للبلاد)، حيث تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة القادم منها أو المتوجه إليها، تنفيذ (1863) حكم قضائى "جنح وجنايات"، ضبط (4) قضايا سرقة، ضبط (20) قضية مخدرات، ضبط (13) قضية تهريب نقد، ضبط قضية تهريب آثار وعملات أثرية، ضبط (28) قضية تهريب بضائع، ضبط (28) قضية هجرة غير شرعية وتسلل وتسفير عمالة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابات المختصة لتولي التحقيقات.
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