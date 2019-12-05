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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة البحرين والعراق يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم العراقNOW

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:46 م
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بوابة الفجر
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يواجه منتخب العراق نظيره منتخب البحرين، ضمن منافسات نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24» في استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، اليوم الخميس.

يأتي المنتخب العراقي في صدارة المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي بسبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل وحيد أمام اليمن، أما منتخب البحرين فتأهل كثاني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، من فوز وحيد على منتخب الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة والذي قاده للتأهل، وتعادل أمام عمان وخسارة أمام المنتخب السعودي متصدر المجموعة، وقد فاز في المباراة الماضية البحرين على الكويت بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما المنتخب العراقي تعادل مع المنتخب اليمني سلبيًا.


رابط مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق بث مباشر كورة ستار يلا شوت البحرين بث مباشر البحرين ضد العراق اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، المباراة تعد مواجهة مصيرية بين «أسود الرافدين» والمنتخب البحريني، حيث إن المنتخب العراقي من أقوى المرشحين للظفر بلقب «خليجي 24».

تقام مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي، في تمام الساعة 16:00بتوقيت القاهرة و17:00بتوقيت مكة المكرمة و14:00بتوقيت جرينتش، رابط مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق بث مباشر كورة ستار يلا شوت البحرين بث مباشر البحرين ضد العراق اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، يلا شوت yalla shoot kora live العراق دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق كورة اون لاين، بث مباشر البحرين KORA GOAL يلا شوت العراق بث مباشر مباراة البحرين ضد العراق kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora liveبث مبارة البحرين ضد العراق يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة العراق اليوم بث مباشر يلا شوت.تذاع مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي، على قناتي beIN Sports HD وAlkass Two HD، وAlkass One HD.

ضد العراق كورة اون لاين، بث مباشر البحرين KORA GOAL يلا شوت العراق بث مباشر مباراة البحرين ضد العراق kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa تقام مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي، على أرضية ملعب «عبد الله بن خليفة» بنادي الدحيل.

يعلق على مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي، سمير اليعقوبي وأحمد الطيب وحفيظ دراجي،يلا شوت العراق بث مباشر مباراة البحرين ضد العراق kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora liveبث مبارة البحرين ضد العراق يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة العراق اليوم بث مباشر يلا شوت

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