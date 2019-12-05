7 معلومات لاتعرفها عن مطربة القطرين فتحية أحمد

يصادف اليوم الخميس الموافق 5 من ديسمبر، ذكرى وفاة المطربة الراحلة فتحية أحمد، التي اشتهرت بغناء ديالوج التليفونات مع الملحن إبراهيم فوزي.



وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني 7 معلومات لاتعرفها عن الراحلة.



_ ولدت في نفس العام التي ولدت فيه أم كلثوم، بحي الخرنفش بالقاهرة عام 1898، والتي كانت تجمعها بها صداقة قوية.



_ درست فتحية أحمد الغناء على يد أئمة الملحنين، وخاصة أستاذ أم كلثوم الأول الشيخ أبو العلا محمد وقام بتلحين لحنًا جديدًا لها وغنت قصيدة "كم بعثنا مع النسيم سلاما"، وذلك بعد أن غنتها أم كلثوم من لحن الطبيب أحمد صبري النجريدي.



_ وعندما أنتجت شركة أفلام الشرق "عبد الله أباظة، عبد الحليم محمود علي، أم كلثوم" فيلم "عايدة" الذي تضمن ملخصا باللغة العربية الفصخى لأوبرا "عايدة" ونظمها أحمد رامي، فقد اشتركت فيه فتحية أحمد بدور ابنة الملك المصري الأميرة أمينيرس أمام أم كلثوم التي قامت بدور عايدة جارية الأميرة، وهي في نفس الوقت ابنة ملك الحبشة.



_ وقام الراحل إبراهيم حمودة بدور القائد المصري المنتصر "راداميس" على أن صورة فتحية أحمد لم تظهر بل كانت دوبلاج.







_ وعن الغناء، فقد غنت فتحية أحمد ألحانا كثيرة من التراث ومن الغناء العصري، من ألحان محمد عثمان وعبده الحامولي وأبو العلا محمد وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وأحمد صدقي ومرسي الحريري ومحمد قاسم والمهندس الزراعي عبد الفتاح بدير.



_ من أشهر أعمالها: زورونى كل سنه مره، الحلوه دى قامت تعجن، أوبريت ولو، طلعت يا محلا نورها، أوبريت قولوا له، أنا بابيع الغربال.







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