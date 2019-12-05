Advertisements
Advertisements
Advertisements

7 معلومات لاتعرفها عن مطربة القطرين فتحية أحمد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
يصادف اليوم الخميس الموافق 5 من ديسمبر، ذكرى وفاة المطربة الراحلة فتحية أحمد، التي اشتهرت بغناء ديالوج التليفونات مع الملحن إبراهيم فوزي.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني 7 معلومات لاتعرفها عن الراحلة.

_ ولدت في نفس العام التي ولدت فيه أم كلثوم، بحي الخرنفش بالقاهرة عام 1898، والتي كانت تجمعها بها صداقة قوية.

_ درست فتحية أحمد الغناء على يد أئمة الملحنين، وخاصة أستاذ أم كلثوم الأول الشيخ أبو العلا محمد وقام بتلحين لحنًا جديدًا لها وغنت قصيدة "كم بعثنا مع النسيم سلاما"، وذلك بعد أن غنتها أم كلثوم من لحن الطبيب أحمد صبري النجريدي.

_ وعندما أنتجت شركة أفلام الشرق "عبد الله أباظة، عبد الحليم محمود علي، أم كلثوم" فيلم "عايدة" الذي تضمن ملخصا باللغة العربية الفصخى لأوبرا "عايدة" ونظمها أحمد رامي، فقد اشتركت فيه فتحية أحمد بدور ابنة الملك المصري الأميرة أمينيرس أمام أم كلثوم التي قامت بدور عايدة جارية الأميرة، وهي في نفس الوقت ابنة ملك الحبشة.

_ وقام الراحل إبراهيم حمودة بدور القائد المصري المنتصر "راداميس" على أن صورة فتحية أحمد لم تظهر بل كانت دوبلاج.



_ وعن الغناء، فقد غنت فتحية أحمد ألحانا كثيرة من التراث ومن الغناء العصري، من ألحان محمد عثمان وعبده الحامولي وأبو العلا محمد وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وأحمد صدقي ومرسي الحريري ومحمد قاسم والمهندس الزراعي عبد الفتاح بدير.

_ من أشهر أعمالها: زورونى كل سنه مره، الحلوه دى قامت تعجن، أوبريت ولو، طلعت يا محلا نورها، أوبريت قولوا له، أنا بابيع الغربال.



_
Advertisements

أخبار تهمك

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور ينشر لأول مرة عقد النقاز.. ويؤكد "لاعب خائن" | فيديو وصور

منذ أقل من ساعتين

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 21 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

12:14 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status