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استشاري الطرق الدولي: 41% انخفاض بنسبة الحوادث في مصر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:43 م
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الدكتور عماد الدين نبيل
الدكتور عماد الدين نبيل
رقية جمال
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قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والمرور الدولي، إنه منذ إطلاق المشروع القومي للطرق منذ عام 2014 وحتى الآن تم إضافة 7000 كيلو، ويتبقى 1000 كيلو آخرين، وكانت هناك خطة موضوعة لهذا العمل، ورؤية لمصر 2030، و2050.

وأوضح "نبيل"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن ما تم تنفيذه في مشروعات الطرق حتى الآن كان مخطط له الانتهاء منه في عام 2030، معقبًا: "إحنا بنسابق الزمن بـ 11 سنة وهذا إنجاز وإعجاز"، مشددًا على أن الطرق تعتبر شريان التنمية وبدونها لن تتحقق أي تنمية.

وأكد استشاري الطرق والمرور الدولي، أن مؤشر التنافسية الدولية أكد للعالم أجمع أن شبكة الطرق في مصر تحتل المرتبة 28 على مستوى العالم في جودة الطرق، وأصبح مؤهل لاستقبال الاستثمارات، موضحًا ان شبكة الطرق في مصر ساهمت في توفير 25% في الوقت، وانخفاض 41% في نسبة الحوادث، و49% تخفيض في عدد القتلى والجرحي بسبب حوادث الطرق.
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