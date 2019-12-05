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بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في المرج

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:39 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بعد ارتكابهم 8 سرقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (عاطلَين، مقيمان بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (8) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية")، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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