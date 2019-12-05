غدًا.. عصام كاريكا يحيي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض

يستعد الفنان عصام كاريكا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بالسعودية ضمن فعاليات موسم، وذلك غدًا الجمعة الموافق 6 ديسمبر .



حيث نشر عصام صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عصام على الصورة قائلاً: "في ليالي المحروسه، الجمعة ٦ ديسمبر الرياض"، ويشارك عصام في فعاليات موسم الرياض بغناء أغاني مسرحية "لوكاندة الأوباش".



أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش"



يُشار أنَّ مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد،إيمان العاصي، ماجد المصري، مايا دياب، حمدي الميرغني، شيماء سيف،هالة فاخر، سعد الصغير،حسن عبد الفتاح، إنجي على، أوس وأوس،ومن تأليف محمد عز، أحمد فوزي، ألحان حسن أش أش، ديكور محمود سامي، و استعراضات مصطفى حجاج، ومن إخراج الدكتور أشرف زكى.





انتعاشة فنية قوية في موسم الرياض



والجدير بالذكر أنَّ موسم الرياض شهد حالة من الرواج، و الإقبال الجماهيري الكبير، منذ بدء فاعلياته يوم11 أكتوبر الماضي، ويستمر موسم إلى نهاية شهر يناير القادم لعام 2020، وشهد موسم الرياض حفلات عديدة لكبار النجوم في الوطن العربي منهم :محمد رمضان، عمرو دياب،عمرو مصطفي، شيرين عبد الوهاب،ديانا حداد،أصاله، تامر حسني، نانسي عجرم، تامر عاشور، عاصي الحلاني،رامي صبري، نجوي كرم، صابر الرباعي، حسين الجسمي، كما شهد أيضًا عروض مسرحيات عديدة .



