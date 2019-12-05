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مشاهدة مباراة العراق والبحرين «يلا شووت» PLUS مشاهدة البحرين بث مباشر رابط ماتش العراق بدون تقطيع جودة متعددة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:26 م
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بوابة الفجر
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يتطلع  المنتخب العراقي لمواصلة أداءه القوي في البطولة إذ أنه المنتخب الوحيد الذي لم يلق أي خسارة، وذلك من أجل تخطي عقبة البحرين والتأهل إلى المباراة النهائي في محاولة من أسود الرافدين للتتويج باللقب الرابع في مسيرتهم، فيما يبحث المنتخب البحريني،KORA GOAL يلا شوت العراق بث مباشر مباراة البحرين ضد العراق kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora live بث مبارة البحرين ضد العراق يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة العراق اليوم بث مباشر يلا شوت.

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