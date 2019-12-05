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​دانييلا رحمة ترقص على أنغام حسني الجسمي خلال تصوير "مهم جدا"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:25 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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نشرت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ فيدو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه وهي ترقص على أنغام أغنية النجم الإماراتي ​حسين الجسمي​ "​مهم جداً​".

والتقطت دانييلا رحمة هذا الفيديو أثناء تواجدها في كواليس تصوير مسلسل "العودة" الذي يتم تصويره حالياً في بيروت. وتحاول رحمة الكشف عن أجواء كواليس التصوير في العديد من الفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها الخاصة.

جدير بالذكر أن مسلسل "العودة" من بطولة دانييلا رحمة، نيكولا معوض، رودريغ سليمان، وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين، اخراج ايلي السمعان وانتاج ايغل فيلمز.

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