قوات الأمن اللبنانية تعيد فتح جميع الطرق المغلقة

نجحت قوات الأمن في فتح جميع الطرق المغلقة في جميع أنحاء لبنان، واستمرت الاشتباكات وحواجز الطرق صباح اليوم الخميس في أنحاء مختلفة من لبنان، حيث كانت الاحتجاجات بالقرب من يومهم الخمسين.



وفي وقت سابق من الجنوب، قام المتظاهرون بسد المدخل الرئيسي لقسم تسجيل السيارات في النبطية وطالبوا بإغلاقه، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية.



واشتبك الموظفون والمتظاهرون عندما رفض الموظفون تعطيل أعمال ومصالح المواطنين.



وفي هذه الأثناء في صيدا، خرجت مجموعة من المتظاهرين، معظمهم من طلاب المدارس، في مسيرة من ميدان إيليا إلى المرافق العامة لإغلاقهم، بدءًا من شركة كهرباء لبنان، وشركة الاتصالات أوجيرو، فضلًا عن عدد من البنوك، بينما توجهت مجموعة أخرى إلى السوق العامة صيدا لإغلاق المحلات التجارية.



وكانت هناك أيضًا تأخيرات مرورية كبيرة في وسط بيروت بسبب حظر المتظاهرين للجسر الدائري مرة أخرى صباح الخميس.



وافتتح في وقت لاحق من قبل شرطة مكافحة الشغب. ووقعت العديد من الاشتباكات في هذه المنطقة منذ بدء المظاهرات، بما في ذلك الاشتباكات عندما هاجم أنصار حزب الله وحركة أمل اللبنانيون المحتجين.



ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأربعاء إلى إجراء مشاورات برلمانية ملزمة لتعيين رئيس وزراء جديد يوم الاثنين.



ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات وربما تتصاعد بسبب اعتراض الأشخاص على ترشيح سمير خطيب لمنصب رئيس الوزراء.



يشهد لبنان حالة من الجمود السياسي منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أواخر أكتوبر.

