رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش البحرين الأن

رابط مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق بث مباشر كورة ستار يلا شوت البحرين بث مباشر البحرين ضد العراق اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، يلا شوت yalla shoot kora live العراق دوري بلس يواجه منتخب العراق نظيره منتخب البحرين، ضمن منافسات نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24» في استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، اليوم الخميس.





يأتي المنتخب العراقي في صدارة المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي بسبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل وحيد أمام اليمن، رابط مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق بث مباشر كورة ستار يلا شوت البحرين بث مباشر البحرين ضد العراق اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، يلا شوت yalla shoot kora live العراق دوري بلس





كورة ستار الاسطورة kora live بث مبارة البحرين ضد العراق يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة العراق اليوم بث مباشر يلا شوت، أما منتخب البحرين فتأهل كثاني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، من فوز وحيد على منتخب الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة والذي قاده للتأهل، وتعادل أمام عمان وخسارة أمام المنتخب السعودي متصدر المجموعة.





في المباراة الماضية فاز البحرين على الكويت بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما المنتخب العراقي تعادل مع المنتخب اليمني سلبيًا.





المباراة تعد مواجهة مصيرية بين «أسود الرافدين» والمنتخب البحريني، حيث إن المنتخب العراقي من أقوى المرشحين للظفر بلقب «خليجي 24».



