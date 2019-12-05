رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس غداً الجمعة





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدٍ الجمعة، الموافق 6/12/2019، طقس مائل للدفئ على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الأنحاء نهاراً، بارد في الساعات المتأخرة من الليل.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد في بيانها اليوم، أن طقس الجمعة، يشهد ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، ومناطق من سيناء، يصاحبها سقوط للأمطار.





وأضافت الأرصاد: " تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية، تنشط علي السواحل الشرقية جنوب سيناء، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".





وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة في مصر وبعض المدن العربية:-







