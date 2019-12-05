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بعد 5 وقائع.. ضبط عصابة سرقة مركبات "التوك توك في السلام

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:18 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين (عاطلَين، مقيمان بدائرة القسم "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل إحدى الجراجات الكائنة بدائرة القسم لدى عميليهما "سيئي النية، تم ضبطهما" (سائق، مالك الجراج - مقيمان بدائرة القسم).

وبمواجهتهما أقرا بشرائهما متحصلات وقائع السرقة المضبوطة بحوزتهما من المتهمين للتصرف فيها بالبيع، وأنهما على علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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