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مختار: حملات النظافة لن تتوقف حتى تعود "الدقهلية" عروس الدلتا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:16 م
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حملات النظافة
حملات النظافة
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أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن حملات النظافة ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة مستمرة على مدار الساعة، وليست مقصورة على الشوارع الرئيسية في المدن، وستشمل جميع الشوارع الفرعية.

وأضاف مختار، في بيان من المركز الإعلامي لديوان عام المحافظة، أن الحملة لن تترك مترا واحدا بدون متابعة مستوى النظافة فيه، وأن الحملة لن تتوقف حتى تعود الدقهلية عروس الدلتا كما تعودنا عليها.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن ملف النظافة من أهم الأولويات للحفاظ على البيئة العامة اللائقة بشعبنا وأهلنا في الدقهلية العريقة بتاريخها وأرضها ورموزها وأعلامها.
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