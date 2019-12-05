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افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان بالإسكندرية (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:14 م
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الدكتورة نهى عوض
الدكتورة نهى عوض
محمد رجب - دينا حسن
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افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال الإجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان بحضور رؤساء جامعات بورسعيد، وكفر الشيخ، والزقازيق، ومطروح، ومدينة الأبحاث العلمية، ونواب رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ومنسقى الشبكة بالجامعات.

ورحب رئيس الجامعة خلال الاجتماع بإنضمام هيئة الطاقة الذرية، وجامعة دمنهور، وجامعة مطروح إلى مجلس أمناء الشبكة، وخلال كلمته أشار الكردى أن الشبكة توسعت بصورة كبيرة مؤخرًا فى ضم أعضاء جدد.

وأوضح أنها أصبحت تضم الآن 26 عضو بعد توقيع 3 جهات اليوم إنضمامها للشبكة، وقدم رئيس الجامعة الشكر إلى الأكاديمية الطبية العسكرية على تعاونها ودعمها الكامل لأنشطة الشبكة، مؤكدًا أن هذا التجمع الهائل للقوى البحثية فى مصر أصبح قادرًا على تنفيذ أهداف الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والجارى رفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمى لتنفيذها.

واستعرضت الدكتورة نهى عوض، المنسق العام للشبكة القومية لأبحاث السرطان، تاريخ إنشاء الشبكة منذ عام 2010 وحتى الآن وتعاونها مع الهيئات والأكاديميات البحثية المختلفة وما تم إنجازه فى الفترة السابقة ورؤية كل جامعة.
افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان بالإسكندرية (صور)
افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان بالإسكندرية (صور)
افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان بالإسكندرية (صور)
افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان بالإسكندرية (صور)
افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان بالإسكندرية (صور)
افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان بالإسكندرية (صور)
افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان بالإسكندرية (صور)
افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان بالإسكندرية (صور)
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