بهذه الصورة.. داليا مصطفى تكشف معانتها مع أطفالها أثناء المذاكرة

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة لها ،على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.



ظهرت الفنانة داليا مصطفى، بإطلالة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ، وكشفت من خلال الصورة معاناتها مع مذاكرة أولادها قائلة:

"احساس كل واحد قبل امتحانات الاولاد وهى بتذاكر".









ونذكر أن داليا مصطفى، تشارك في مسلسل "حواديت الشانزلزية" وفيه تجسد الفنانة داليا مصطفى أنها زوجة إياد نصار وهو من فئة الباشوات ويعمل مدير بنسيون، وتقام بينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يتفاجئ بعد أن يعرفوا أنهما لا يستطيعا الانجاب، وتعلم "داليا" أن زوجها يعشق حياة الكباريهات والسهر في شارع عماد الدين مما يأثر عليه فى الكثير من الأزمات والمشاكل بعد خيانته لها، ثم يقتتل وتهتم زوجته بقتله.





مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية .







ويذكر أن الفنانة داليا مصطفي شاركت فى مسلسل"البيت الكبير" الجزء الثالث المقرر عرضه فى 2020.