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في ذكرى ميلادها.. محطات في حياة كروان الشرق فايزة أحمد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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فايزة أحمد
فايزة أحمد
لمياء علي
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يصادف اليوم الخميس الموافق الخامس من ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فايزة أحمد، التي لقبت بكروان الشرق، لما في صوتها من نكهة خاصة وتمتعها بحنجرة قوية تطرب الآذان.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز المحطات في مشوار فايزة أحمد الفني.

نشأتها وبدايتها الفنية

ولدت الفنانة الراحلة فايزة أحمد في الخامس من ديسمبر، لعام 1930، ولدت في عائلة مكونة من أب سوري في صيدا بلبنان، وعاد إلى دمشق عندما كانت فايزة طفلة صغيرة لم تبلغ الحادية عشرة من عمرها.

قضت معظم حياتها في البداية بدمشق، وتقدمت للإذاعة السورية إذاعة دمشق إلى لجنة اختيار المطربين لكن المفاجأة أنها لم توفق في البداية.

وانتقلت بعدها إلى حلب وتقدمت لإذاعة حلب ونجحت وغنت وبزغ نجمها فطلبتها إذاعة دمشق وعادت لتكمل مسيرة نجاحها وتدربت على يد الملحن محمد النعامي ونجحت وأصبحت مطربة معتمدة في إذاعة دمشق وأدت بعض الأغنيات.

رحلة فايزة أحمد في مصر

وبعدما كونت شهرة في سوريا والعراق، سافرت من سوريا إلى مصر. وهنا تقدمت للإذاعة المصرية في القاهرة حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن.

وبعد ذلك التقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي ومن هنا بدأت الحكاية، فساعدها في أن تسير على نهج غنائي يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني والتي أحدثت ضجة كبيرة. وفيما بعد تعاونت أيضا مع المبدع كمال الطويل في أغنيات عديدة، كما لحن لها الموسيقار محمود الشريف، وغنت من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية "هان الود".

فايزة أحمد من الغناء إلى السينما

وبعد نجاح ساحق في مجال الغناء، اتجهت للسينما وشاركت في ستة أفلام وكان انجح حضور سينمائي لها في فيلم " أنا وبناتي" وصولًا إلى آخر أفلامها "منتهى الفرح".

حياتها الشخصية

تزوجت فايزة 3 مرات، وكان أولها من محمد سلطان الموسيقار المصري واستمر الزواج 17 عاماً ليرزقا بطارق وعمرو، وحدث الطلاق في 22 مايو 1981.

وتزوجت بعدها بالضابط عادل عبد الرحمن، ثم تطلقت منه بعد فترة قصيرة، ثم عادت وتزوجت من محمد سلطان بعد معاناتها مع سرطان الثدي قبل رحيلها بفترة وجيزة.

جوائز حصلت عليها

حصلت على عدة جوائز وأوسمة منها: درع الجيش الثاني في 1 مايو 1974 كما حصلت على وسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.

وفاتها

توفيت فايزة أحمد يوم الأربعاء 21 سبتمبر عام 1982 عن عمرٍ ناهز ال 52 سنة بعد صراعٍ طويل مع سرطان الثدي.



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