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تفاصيل عملية استهداف مخزن أسحلة للحرس الثوري الإيراني في سوريا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:08 م
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استهداف مخزن اسلحة
استهداف مخزن اسلحة
وكالات
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أفادت قناة العربية، بأن غارة مجهولة، استهدفت مخزن أسلحة للحرس الثوري الإيراني في مطار قرب البوكمال السورية.

 

وطالت الغارة الجوية مستودعًا إيرانيًّا في دير الزور، وأخرى استهدفت مستودع أسلحة في قاعدة الحمدان الجوية، قرب البوكمال.

 

وبحسب قناة العربية، أن إسرائيل استهدفت تلك المنطقة قبل عام.

 

ويذكر أن حالة التوتر تسود الجبهة الشمالية، خاصة الجولان المحتل؛ حيث يحافظ جيش الاحتلال الإسرائيلي على تأهب عسكري هجومي ودفاعي. وتخشى إسرائيل أن ترد إيران في الأيام المقبلة على الغارات والاغتيالات الأخيرة التي نفذها الإسرائيليون.

 

في تلك الأثناء، يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذا المساء في لشبونة، ملف التصعيد مع إيران والجبهة الشمالية.

 

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بمناورات لقيادة الجبهة الداخلية؛ تُحاكي تعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ على مواقع استراتيجية، وعمليات إنقاذ داخل إسرائيل وفي لبنان أيضًا.


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الكلمات المفتاحية

مصنع اسلحة غارة جوية سوريا الحرس الثوري الايراني

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