سقوط لص المساكن في السيدة زينب



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالعقار محل البلاغ وتتبع خط سير هروب المتهم عقب ارتكابه الواقعتين، أمكن التوصل إلى استقلاله السيارة رقم ص ن هـ 258 أجرة ـ تاكسي ماركة فيرنا بيضاء اللون موديل 2014م وبالكشف الفني علي السيارة تبين أنها مقيدة باسم المدعو "ح. ع. م" سن 58 سائق ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل، باستدعائه ومناقشته أيد ما جاء بالتحريات وقرر باستقلال المتحرى عنه السيارة صحبته وبحوزته المسروقات وأضاف بقيامه بتوصيله لمنطقة القلعة، دائرة قسم شرطة الخليفة.



وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه يدعى "أ. ح. س" 46 سنة، عاطل ومقيم 32 حارة الحرافيش، القلعة، دائرة قسم شرطة الخليفة، والسابق اتهامه في 8 قضايا، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعتين بأسلوب كسر الباب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه حسني النية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من "ا. ح. ع" 44 سنة، صاحب شركة للمحاسبة الكائنة شارع بور سعيد ـ دائرة القسم ومقيم 41 شارع البصرة ـ العجوزة جيزة، باكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة جهاز لاب توب ماركة آسر فضي اللون من داخل الشركة ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.وفي وقت لاحق تبلغ للقسم من "أ. ك. ا" 43 سنة، محامي بمكتب محاماة كائن بذات الطابق بالعقار المشار إليه ومقيم ناهيا ـ بولاق الدكرور جيزة باكتشافه كسر باب المكتب محل عمله وسرقة شاشة LCD من داخل المكتب ولم يتهم أو يشتبه في أحد ولم يتهم أحد في ارتكاب الواقعة.وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف ببابي الشركة والمكتب وبعثرة بمحتوياتهما، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.