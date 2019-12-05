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تراجع بمؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل جلسة الخميس

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:01 م
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية

إستهل سوق الأسهم السعودية "تداول"،تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث 
هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية  بنسبة 0.13% خاسرا 10.12 نقطة ليصل إلى مستوى 7861.08 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.65% خاسرا 294.92 نقطة ليصل إلى مستوى 6055.54 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق الأسهم السعودية نحو  28 مليون سهم بقيمة 563.9 مليون ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 83 شركة. 

 
وعلس مستوي أداء القطاعات  بسوق الأسهم السعوية ، فقد تراجع 13 قطاعاً على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، فقطاع الأدوية بنسبة 0.19%.

 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً واخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد جاء سهم "عناية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.05%، ثم أمانة للتأمين نسبة 3.81%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 3.68%، فيما تصدر سهم "باعظيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.13% ثم تبوك الزراعية بنسبة 3.58%، ثم ثمار بنسبة 1.45%.

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