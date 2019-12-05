تراجع بمؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل جلسة الخميس





سوق الأسهم السعودية





إستهل سوق الأسهم السعودية "تداول"،تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث

هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.13% خاسرا 10.12 نقطة ليصل إلى مستوى 7861.08 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.65% خاسرا 294.92 نقطة ليصل إلى مستوى 6055.54 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق الأسهم السعودية نحو 28 مليون سهم بقيمة 563.9 مليون ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 83 شركة.





وعلس مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعوية ، فقد تراجع 13 قطاعاً على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، فقطاع الأدوية بنسبة 0.19%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً واخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد جاء سهم "عناية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.05%، ثم أمانة للتأمين نسبة 3.81%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 3.68%، فيما تصدر سهم "باعظيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.13% ثم تبوك الزراعية بنسبة 3.58%، ثم ثمار بنسبة 1.45%.



