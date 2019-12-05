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التضامن تنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:02 م
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آيات عامر
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أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتهاء الوزارة من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءا من شهر يناير المقبل عن الوزارة وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن الاجتماعي، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلي لأصحاب المعاشات.
وأوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، حيث نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم علي إدارته مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءا من شهر يناير المقبل عن الوزارة وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن الاجتماعي، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلي لأصحاب المعاشات.
وأوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، حيث نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم علي إدارته مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.
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