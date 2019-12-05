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التضامن تنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة  

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:02 م
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
آيات عامر
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أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتهاء الوزارة من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم إرسالها إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءا من شهر يناير المقبل عن الوزارة وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن الاجتماعي، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلي لأصحاب المعاشات.

وأوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، حيث نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم علي إدارته مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.
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