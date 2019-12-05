عاجل.. إيقاف تراخيص البناء بهضبة الأهرام لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد



تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية رافقه اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء طارق عبد العظيم رئيس حي الوراق والاستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بإيقاف إصدار تراخيص البناء بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام (هضبة الأهرام) وذلك لمدة ستة أشهر وقد جاء قرار محافظ الجيزة عقب موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة.كما جاء قرار المحافظ بالتزامن مع أعمال التطوير التى تشهدها المنطقة بالكامل بإعتبارها أحد المناطق المجاورة للمتحف المصرى الكبير المقرر إفتتاحه العام المقبل.ووجه المحافظ رئيس حى الهرم، بالمتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم القيام بأعمال بناء مخالفة مع سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفة فى حينها.ومن ناحية أخرى، واصل محافظ الجيزة، جولاته الميدانية حيث إستجاب لشكوي مواطن من قاطني شارع المسابك ببشتيل بنطاق مركز ومدينة اوسيم لتضرره من سوء حالة الرصف ووجود طفح للصرف الصحي بالشارع واشغالات وتعديات للمحلات والمنشأت التجارية وتدني حالة مجمع مدارس بشتيل الابتدائية.على الفور قام المحافظ بالتوجه الى الشارع محل الشكوى ومعاينتة لرصد مظاهر الاهمال الموجودة به.وكلف رئيس مركز ومدينة أوسيم بالتنسيق مع حي الوراق بمراجعة خطوط التنظيم بالشارع وعمل حملة مكبرة لإزالة كافة الاشغالات وتعديات المحلات الموجودة به إضافة إلي تجريفه وتدعيمه بطبقة رمل سطحية.وأكد القيام بعمل إنذارات لأصحاب المحلات الموجودة بالشارع والتنبيه وعدم السماح لهم بالتعدي علي الطريق العام والالتزام بخطوط التنظيم.وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي علي ضرورة وضع خطة عاجلة لحل مشاكل طفح الصرف الصحي المستمرة الي جانب دراسة مدي امكانية ادراجه ضمن خطط مشروعات الصرف لحاجة الشارع الملحة لرفع كفاءة خدمة الصرف له وحتي يتسني للمحافظة ادراجه ضمن خطط الرصف المستقبلية للنهوض بمستوي الخدمات به.ووجه مدير مديرية التربية والتعليم برفع كفاءة مجمع مدارس بشتيل الابتدائية وتطويره وازالة كافة السلبيات الموجودة بالجهود الذاتية او بالتنسيق مع المجتمع المدني.ولفت إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في حل شكاوي المواطنين والعمل علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم.