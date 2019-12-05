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محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول المشاركة في كأس العالم للأندية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:57 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالقادر عرابي
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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا عام 2019 للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في قطر والمقررة في منتصف ديسمبر الجاري.

وكشف النادي القائمة الرسمية المشاركة في البطولة والمكونة من 23 لاعباً.

وخلت القائمة من الثنائي المصاب الكاميروني جويل ماتيب والبرازيلي فابينيو.

وجاءت القائمة الكاملة على النحو التالي.

حراسة المرمى: أليسون بيكير - أدريان - لونيرجان

خط الدفاع: جو جوميز - ترينت أليكسندر أرنولد - أندري روبيرسيتون - ديان لوفرن - فيرجيل فان دايك - ريان برويستر.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - جوردان هيندرسون - آدم لالانا - أليكس أوكسليد تشامبرلين - جيمس ميلنر- ويليامز - جونز.

خط الهجوم: شيردان شاكيري - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديفوك أوريجي - هارفي إيليوت - محمد صلاح.

ويخوض الريدز مبارتين، الاولى الأربعاء 18 ديسمبر، والثانية يوم السبت 21 من نفس الشهر.

وكان ليفربول قد حسم ديربي الميرسيسايد أمس الاربعاء بالفوز على إيفرتون بخماسية مقابل هدفين، وعزز صدارته في الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ضد إيفرتون ليفربول كلوب

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