محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول المشاركة في كأس العالم للأندية

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا عام 2019 للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في قطر والمقررة في منتصف ديسمبر الجاري.

ويخوض الريدز مبارتين، الاولى الأربعاء 18 ديسمبر، والثانية يوم السبت 21 من نفس الشهر.

ويخوض الريدز مبارتين، الاولى الأربعاء 18 ديسمبر، والثانية يوم السبت 21 من نفس الشهر.