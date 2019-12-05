مصرع شخص في حادث سير بطريق "ننا ـ إهناسيا" ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، حادث سير إثر اصطدام سيارة بدارجة بخارية بطريق "ننا ـ إهناسيا" نتج عنه وفاة شخص في العقد السادس من العمر، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى بني سويف الجامعي.



وصّرح مصدر بمستشفي بني سويف الجامعي، بإنه وصل لقسم الإستقبال والطوارئ سيارة إسعاف تحمل الكود رقم (285) نقلت "عاطف حفني محمد" 58 سنة، مقيم قرية ننا مركز إهناسيا، جثة هامدة، إثر حادث سير بدائرة مركز إهناسيا.



وتم إيداع الجثة بمرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية، لتسليم الجثة لأسرة المتوفي.

