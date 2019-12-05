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ياسر شاكر: التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي تعكس رؤية أورانج مصر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:59 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
آيات عامر
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أكد المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورانج مصر، أن الاتفاقية مع بنك ناصر الاجتماعي تعكس رؤية اورانج مصر وثقتها في السوق المصري ودعمها للمجتمع عبر المشاركة في المبادرات التي توفر فرص العمل للشباب والتوسع في خدمات اورانج.

وأشار خلال فعاليات التوقيع، إلي إتاحة الوقت نفسه لتيسير حياة المواطنين من خلال زيارة منافذ الخدمات للجماهير ونشرها على أوسع نطاق.

ووقعت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي، وأورنج مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، لتوظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية.

وقد وقع على المذكرة كلًا من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

ويستهدف البروتوكول توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلًا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة من أورنج بجميع محافظات مصر، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد فعاليات التوقيع كلا من غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ياسر شاكر: التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي تعكس رؤية أورانج مصر
ياسر شاكر: التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي تعكس رؤية أورانج مصر
ياسر شاكر: التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي تعكس رؤية أورانج مصر
ياسر شاكر: التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي تعكس رؤية أورانج مصر
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