رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء بالمنوفية





وأشار إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للعمل أثناء الأمطار أو السيول.



وأضاف محافظ المنوفية أن هناك خطط بكل مديرية بالمحافظة لمواجهة الأمطار الغزيرة، حيث يتم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومضاعفة النوبتجيات للأطباء والتمريض وتوفير أكياس الدم والأمصال والتأكد من كفاءة عمل المولدات الكهربائية وتوافر المياه بالخزانات والوقود والدفع بفرق الانتشار السريع.



كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة بكل فرع على مستوى المحافظة وتم تجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة، كما أنه يتم تخفيض ضخ المياه في حالات المطر الغزير حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن هناك بيان خاص بأماكن تجمعات المياه بالمدن يتم التحرك إليها فورًا كأول خطوة بالتنسيق مع رؤساء المجالس والمدن.



هذا وتقوم شركة الكهرباء بتنفيذ أعمال الصيانات الدورية لكل من شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى تجهيز مولدات كهرباء وأكشاك ومحولات متنقلة لمواجهة الانقطاعات نتيجة الظروف الطارئة ويتم المرور على جميع أكشاك وحجرات المحولات للتأكد من إحكام غلقها.



وقد أشار محافظ المنوفية إلى أنه يتم إدارة التعامل مع مياه الأمطار والسيول بالمحافظة من خلال لجان إدارة الازمات بالمحافظة ومجالس المدن وغرف العمليات الفرعية وتختص باستقبال إنذارات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية هطول الأمطار خلال 48 ساعة ورفع درجة الاستعداد والتعامل مع الموقف.



وكذلك استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها.

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بتطهير جميع بلاعات الصرف الصحي على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها لصرف مياه الأمطار بها.